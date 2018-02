Mitten im Ort! Junger Mann donnert in Baum

Zu schnell dran war ein junger Mistelbacher in Zistersdorf (Gänserndorf) am Donnerstag: Der Lenker war Richtung Billa-Supermarkt unterwegs. In einer Kurve krachte er mit seinem Wagen auf der regennassen Fahrbahn gegen einen Baum, der daraufhin in Schräglage geriet.

Um 12.36 Uhr wurde die Feuerwehr Zistersdorf alarmiert. Am Einsatzort angekommen, wurde sogleich die Straße gesperrt und der Bauhof verständigt. Die Mitarbeiter des Bauhofes entfernten den Baum, der gleich auf einem Lkw verladen wurde, das Unfallfahrzeug konnte dann mit dem Kran der Feuerwehr angehoben und auf dem Parkplatz gegenüber der Unfallstelle gesichert abgestellt werden.

Der Lenker blieb zum Glück unverletzt, am Wagen entstand hoher Sachschaden.

(red)