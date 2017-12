Mödling: Schüler (17) starb an Meningitis

Bereits am 11. Dezember war ein Erstklassler aus Wien an Meningitis gestorben - erst am 13. Dezember wurde die Bezirkshauptmannschaft Mödling über den Tod des 17-Jährigen informiert. Die BH setzte wiederum die Schulleitung in Kenntnis. Aber nur die Klasse des Toten sowie Freunde und Eltern wurden in Kenntnis gesetzt und auf eine Prophylaxe hingewiesen.

Rund um Weihnachten kam es auf Facebook zu zahlreichen Gerüchten – von zwei toten Schülern wurde gesprochen bzw. geschrieben, sogar von Drogenkonsum und einem drogentoten Schüler.

Nationalrat Christian Höbart (FP) kritisiert den Umgang mit der Krankheit und dem Tod des Burschen: "Bei so einer schweren Erkrankung mit Todesfall wäre es wünschenswert, wenn alle Schüler informiert werden."

(Lie)