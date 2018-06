Waidhofen/Ybbs 04. Juni 2018 14:14; Akt: 04.06.2018 14:15 Print

Mopedfahrer (15) von Auto erfasst und schwer verletzt

Ein 15-jähriger Mopedfahrer wurde am Montag in Waidhofen an der Ybbs vom Klein-Lkw einer 59-Jährigen erfasst und dabei schwer verletzt.