Mordalarm: Mutter soll Baby erstochen haben

Als der Ehemann und Kindsvater nach der Arbeit am Donnerstagabend nach Hause kam, bot sich ihm ein grauenhaftes Bild in dem Haus in der 3.000-Einwohner-Marktgemeinde Ernstbrunn: überall Blut, seine Frau (41) irrte verletzt und verwirrt herum. Der Mann rief sofort Rettung und Polizei.

Mehrere Exekutivbeamte, Notarzt und Rettungshubschrauber waren binnen Minuten am Tatort. Der Hubschrauber landete am Schlossplatz in Ernstbrunn, die Exekutive riegelte das Areal ab. "Es war ein Rieseneinsatz, keiner wusste am Anfang was los war" so Zeuge Michael B.

Kind war schon tot

Für das vier Monate alte Mädchen gab es keine Rettung mehr – es war bereits tot, soll von der Mutter mit mehreren Messerstichen getötet worden sein (es gilt die Unschuldsvermutung). Auch die Ungarin (41) fügte sich nach der mutmaßlichen Bluttat Verletzungen zu, wurde ins Spital gebracht und dort sofort operiert. Die Mutter wird jetzt im Klinikum intensivmedizinisch betreut.

Das Landeskriminalamt, Gruppe Leib und Leben, übernahm jetzt die Ermittlungen. Die Mutter könnte an einer postnatalen Depression gelitten haben, die Ermittlungen der Kripo laufen.

