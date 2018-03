Mord Schwechat: Kinder der Mutter in Sicherheit

Die Ermittlungen rund um die Bluttat in Schwechat (Bezirk Bruck an der Leitha) laufen auf Hochtouren, die zwei Kleinkinder sind in Sicherheit. Raimund Schwaigerlehner von der Polizei NÖ sagt gegenüber "Heute": Das Mädchen und der Bub sind an einem sicheren Ort untergebracht und dürften nicht Augenzeugen der Bluttat geworden sein."

Opfer ist Österreicherin



Wie berichtet war am Dienstag um 20.30 Uhr die Wohnungstüre der Frau in der Himberger Straße von der Feuerwehr (in Beisein der Polizei) geöffnet worden. Der schreckliche Verdacht der Einsatzkräfte bestätigte sich: Die 31-jährige Zweifachmutter lag blutüberströmt am Boden, der Notarzt konnte nur noch den Tod der Österreicherin ohne Migrationshintergrund feststellen.

Eine Obduktion wurde angeordnet - das Ergebnis soll Klarheit über den Tathergang und -zeitpunkt bringen. Die Polizei ermittelt intensiv im familiären Umfeld der Frau, dürfte auch einen Verdächtigen haben.



Quelle: video3





(Lie)