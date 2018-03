Mutter (31) wurde mit fünf Messerstichen getötet

Noch immer laufen die Ermittlungen des Landeskriminalamtes Niederösterreich nach der Gewalttat in Schwechat (Bezirk Bruck) auf Hochtouren. Das ganze Umfeld von Sabine L. (31) wird durchleuchtet, die Polizei befragt Familien, Freunde, Kindesvater und Nachbarn.

5 Stiche

Die 31-Jährige starb laut Obduktionsbericht der Staatsanwaltschaft Korneuburg an fünf wuchtigen Messerstichen, die Tatwaffe wurde noch nicht gefunden. Unklar ist auch der exakte Todeszeitpunkt von Sabine L. - sie war am Dienstag kurz nach 20.30 Uhr in ihrer Wohnung in Schwechat gefunden worden ("Heute" berichtete). Die Frau dürfte schon eine Zeit lang tot in der Wohnung in der Himberger Straße gelegen haben. Laut "Heute"-Infos hat die Exekutive bereits einen konkreten Verdacht bzw. eine heiße Spur - die Ermittler halten sich dazu aber bedeckt.

(Lie)