Mord an Mutter (31): Vater sitzt jetzt in U-Haft

Der Messermord von Schwechat ist geklärt: Timme S. hat laut Ermittlern seine Ex-Partnerin (31) mit fünf wuchtigen Messerstichen getötet. Die Bluttat dürfte im Affekt passiert sein - ein Streit ums Sorgerecht der Kinder (Mädchen 3, Bub 5) war vorausgegangen.

Timme S. wird noch am Donnerstag in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert. Wie berichtet war die Mutter von zwei Kindern eine Zeit lang nicht gesehen worden, reagierte nicht auf Klopfen und Anrufe, in der Wohnung bellte aber ein kleiner Hund. Besorgte Angehörige informierten die Exekutive.

Die Feuerwehr machte im Beisein der Polizei am Dienstagabend die Wohnungstüre des Mehrparteienhauses in der Himberger Straße in Schwechat (Bruck) auf – die 31-Jährige lag blutüberströmt am Boden. Der Notarzt konnte nur noch den Tod der Frau feststellen. Von Anfang hatten die Ermittler Timme S. im Verdacht, die Polizei hielt sich aber am Mittwoch noch sehr bedeckt. Mittlerweile hat der Mann die Gewalttat großteils gestanden.

