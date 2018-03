Jetzt spricht Nachbarin über "Grusel"-Tat

Nach dem tragischen Mordfall in Schwechat sind die zwei Kleinkinder des Opfers in Sicherheit gebracht worden, wie Raimund Schwaigerlehner von der Polizei NÖ gegenüber "Heute" am heutigen Mittwoch bestätigte.

Die 31-Jährige war am Dienstag um 20.30 Uhr blutüberströmt in ihrer Wohnung in der Himberger Straße gefunden worden. Ein Notarzt hatte nur noch den Tod der Österreicherin feststellen können.

Nachbarin Saskia Wimmer beschreibt im Gespräch mit "Heute"

die alleinerziehende Mutter und ihre zwei Kinder als ganz normale Familie. Die Frau habe wegen ihrer familiären Situation manchmal gestresst gewirkt, doch das sei ihr nie ungewöhnlich vorgekommen.

Zum Zeitpunkt der Bluttat sei sie nicht im Haus gewesen, erinnert sich die junge Schwechaterin. Die Bluttat selbst habe sie deshalb nicht mitbekommen. Erst als die Polizei am Dienstag die Wohnung durchsuchte, wurde ihr bewusst was nebenan passiert war. "Ich war zuerst ein bisschen geschockt", schildert Saskia Wimmer: "Jetzt tun mir vor allem die Kinder leid."

"Ich kannte sie [die Tote] leider kaum. Ich hätte sie vermutlich besser kennen lernen wollen, wenn ich gewusst hätte ..."

"Ich finde es ein bisschen gruselig, dass sowas passieren kann ohne dass man etwas mitbekommt."





(red)