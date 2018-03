Ex-Freund fuhr nach Mord mit den Kindern auf Urlaub

Die schreckliche Bluttat in Schwechat scheint aus polizeilicher Sicht geklärt: Das gaben unter anderem der Erste Staatsanwalt der Staatsanwaltschaft Korneuburg, Friedrich Köhl, und Michael Renghofer vom Landeskriminalamt NÖ am heutigen Donnerstagnachmittag in einer Pressekonferenz bekannt.

Am Dienstag (27. März) hatten Angehörige aus Sorge die Polizei alarmiert, nachdem der Kontakt zu Sabine L. (33) abgerissen war. Als die Ermittler im Beisein der Feuerwehr schließlich in die Wohnung in der Himberger Straße eindrangen, stießen sie auf die Leiche der alleinerziehenden Mutter. An ihrem Körper waren mehrere Messerstiche entdeckt worden – Mordalarm! Von ihren beiden kleinen Kindern fehlte jede Spur.

Ex-Freund legte Geständnis ab

Erst später konnte der Aufenthaltsort der vermissten Kinder ermittelt werden. Sie befanden sich bei ihrem Vater (31), dem Ex-Lebensgefährten des Opfers, beim gemeinsamen Urlaub im Waldviertel mit dessen neuer Flamme. Wegen dringenden Tatverdachts wurde der Mann festgenommen.

Video: "heute.at" übertrug die Pressekonferenz der Polizei LIVE (Video: Video3)



Er habe anfänglich jede Schuld von sich gewiesen. Erst nach mehrmaliger Einvernahme knickte der Mann am heutigen Donnerstag schließlich ein und legte ein umfassendes Geständnis, so die Ermittler während der Pressekonferenz und enthüllen Details zum Ablauf des schrecklichen Mordes.

Streit um Sorgerecht eskalierte

Der 31-Jährige habe am Montagvormittag (26. März) seine beiden Kinder aus der Wohnung ihrer seit etwa einem halben Jahr von ihm getrennt lebenden Mutter abgeholt um mit ihnen ins Waldviertel zu fahren. Die Kinder ließ er dann vor dem Haus warten, weil er noch einmal mit seiner Ex-Lebensgefährtin sprechen wollte. Als das Thema Sorgerecht für den gemeinsamen Nachwuchs aufkam, sei der Streit eskaliert, so der Beschuldigte.

In ihrer Wut soll die 33-Jährige ein Messer gegriffen und ihn attackiert haben. Den Angriff habe er abwehren können, doch dabei eine "massive Verletzung" am linken Zeigefinger erlitten. Danach entriss er der Tobenden das Messer und stach selbst zu – einmal in den Bauch, vier Mal in den Rücken. "Es ist ihm passiert", wird der mutmaßliche Mörder von den Ermittlern zitiert.

Tatwaffe und Handy der Toten in Donau geworfen

Doch anstatt Rettung und Polizei zu alarmieren, steckte er die Tatwaffe und das Handy der Ermordeten ein und flüchtete aus der Wohnung. Von seiner Bluttat offenbar unberührt, brach er mit den Kindern und seiner neuen Lebensgefährtin zu dem geplanten Urlaub im Waldviertel auf. Seine Wunde konnte er vor seiner Familie geheim halten, spielte ihnen später vor sich "draußen geschnitten" zu haben. Im Waldviertel ließ er sich erst von einer Allgemeinmedizinerin und danach im Landesklinikum Amstetten behandeln. Auf der Fahrt entsorgte er noch das Handy der Toten und das Messer in der Donau – beide konnten bislang nicht gefunden werden.

Der Beschuldigte wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Korneuburg in die dortige Justizanstalt eingeliefert. Gegen ihn wird voraussichtlich ein Verfahren wegen Mordes eingeleitet. Es gilt die Unschuldsvermutung.

(rcp)