Mord: Junge Mutter lag erstochen in Wohnung

Feuerwehr, Polizei und Rettung rückten am Dienstagabend in die Himberger Straße in Schwechat an: Die Feuerwehr öffnete kurz vor 21 Uhr die Türe einer Wohnung eines Mehrparteienhauses. Im Apartment lag eine tote Frau. Die 31-Jährige war erstochen worden, sie wies zahlreiche Stichverletzungen auf.

Zweifache Mutter

Die Polizei nahm die Ermittlungen auf, die Spurensicherung und die Tatortgruppe des Landeskriminalamtes Niederösterreich durchleuchteten das komplette Umfeld der Toten. Auch die Bekannten und die Familie der Toten wurden bzw. werden befragt. Laut "Heute"-Infos hatte die 31-Jährige auch zwei Kinder. Wo die Kinder sind/waren, ist noch unklar. Fakt ist: Die Frau dürfte schon längere Zeit tot in der Wohnung gelegen haben.

LKA NÖ-Chef Omar Haijawi-Pircher bestätigte gegenüber "Heute" nur den Mordfall: "Wir ermitteln auf Hochtouren. Die Frau wurde erstochen." Es dürfte einen Verdächtigen geben, nur dazu schweigt die Polizei noch.



J. Lielacher

(Lie)