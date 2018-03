Mordalarm bei Zellerndorf: Frau tot, Mann gefasst

Zweiter Mordfall in NÖ binnen 48 Stunden: Bei Zellerndorf (Bezirk Hollabrunn; Waitzendorf) wurde eine Frau (um die 50 Jahre) kurz vor 10 Uhr tot aufgefunden. Ein Verdächtiger wurde von der Exekutive festgenommen und abgeführt.

Die Tatortgruppe und die Kripo ist vor Ort, die Ermittlungen laufen. Laut Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner dürfte es sich erneut um eine Beziehungstat handeln. Die Weinviertlerin wurde laut Ermittlern erstochen. Der Verdächtige ist in Polizeigewahrsam und wird gerade verhört.

Es ist der zweite Messermord in NÖ binnen kurzer Zeit - wie berichtet hatte Timme S. in Schwechat seine Ex-Lebensgefährtin Sabine L. (31) mit fünf Messerstechen getötet. Er wird gerade in U-Haft eingeliefert. Um 16 Uhr gibt die Polizei am Landesgericht Korneuburg eine Pressekonferenz und wird Details zu beiden Bluttaten veröffentlichen.

(Lie)