Schlangenpapst hilft Armen: Dafür Morddrohung

Sieben aktuelle Hilfsaktionen in der Ukraine, acht Projekte für Kinder, Tiere und Senioren in Rumänien, ein betreutes Jesidencamp im Irak betreibt Georg Jachan (48) derzeit.

Umfrage Was halten Sie von den Hilfsaktionen von Georg Jachan? Einfach super, so ein toller Mensch.

Finde ich recht cool und gut.

Naja, eh ganz nett.

Davon halt ich nicht viel.

Spenden für Jachans Projekte



KONTO DER PFARRE GFÖHL

IBAN: AT71 2027 2000 0071 9955

BIC: SPZWAT21XXX

Schüsse in Lugansk

Zielstrebig im Dienste der Nächstenliebe lässt sich der Waldviertler durch nichts und niemanden beirren - über 120 geglückte Hilfsaktionen heuer (über 200 seit 2015) sprechen für sich. Und erst vor wenigen Tagen, bei einem Transport von Windeln, Kleidung und Verbandszeug nach Lugansk (Ukr), wurde der Hilfstransporter schwer beschossen, Dutzende Einschusslöcher, zerborstene Scheiben am Fahrzeug, doch Jachan hatte sich auch durch Minenfelder in Mosul nicht abschrecken lassen („Heute“ berichtete). „Wenn ich etwa einen Ukrainer im Bett mit Gurten fixiert (Anm.: weil keine Schmerzmittel vorhanden sind) sehe oder verkrüppelte Kinder, deren Eltern null staatliche Unterstützung bekommen, sehe, weiß ich wofür ich die Strapazen auf mich nehme“, so Jachan.

„Seit 2015 hat sich mein Freundeskreis halbiert, einige feinden mich wegen meiner Aktionen an“, so Jachan. „Nur ich bin nicht auf der Welt, um anderen zu gefallen. Es fehlt die Objektivität, links außen und rechts außen ist auch am Ziel vorbei“, so der verheiratete Ex-Beamte, der sich von Morddrohungen des IS und deutscher Neonazis nicht einschüchtern lässt. Er versteht sogar die rechten Argumente: „Natürlich wird Asyl zum Teil missbraucht und wir brauchen keine Kriminellen hier – kriminelle Flüchtlinge sollen sofort abgeschoben werden. Auf der anderen Seite sollen Familien, die sich echt bemühen, um jeden Millimeter Integration Tag für Tag kämpfen, mehr unterstützt und im Land gelassen werden.“

"Nächste Welle aus Afrika"

Vor drei Jahren legte der als Schlangenpapst anerkannte Experte in Sachen Hilfe so richtig los. „Es wird so oft ,Hilfe vor Ort‘ gepredigt, und keiner tut was. Fleischabfälle wie Hühnerhälse und Elektroschrott nach Nigeria wird in manchen Medien als Vorort-Hilfe propagiert, der Kontinent aber weiter ausgebeutet, da darf man sich nicht wundern, wenn die Menschen scharenweise flüchten“, so der ehrenamtliche Mitarbeiter der Pfarre Gföhl.

„Und gerade aus Afrika wird noch eine gewaltige Welle kommen“, so der fünfsprachige Helfer (Deutsch, Arabisch, Russisch, Thai, Spanisch). „Meine Hilfe beläuft sich auf Symptombehandlung, die Unterbindung von Krieg und Elend wäre Sache der Regierungen“, meint Jachan.

Unterstützt wird Georg Jachan von Pfarre, Caritas, VP Salzburg und anderen - die nächste Reise: im Spätsommer in die Ukraine. Sie wollen helfen? Konto der Pfarre Gföhl, IBAN: AT71 2027 2000 0071 9955, BIC: SPZWAT21XXX.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(Lie)