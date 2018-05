Motorrad-Unfall: Junger Biker war sofort tot

Umfrage Haben Sie ein Motorrad? Ja, mehrere.

Ein tödlicher Motorradunfall ereignete sich am frühen Nachmittag des Pfingstsamstages bei Wullersdorf (Bezirk Hollabrunn). Ersten Meldungen zufolge soll ein junger Motorradfahrer auf der Bahnstraße von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geknallt sein. Für den Biker kam jede Hilfe zu spät. Die gerufene Besatzung des Notarzthubschraubers Christophorus 2 konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen.



Schwerer Biker-Unfall nur wenige Stunden zuvor



Am Vormittag hatte sich bereits in Haag (Bezirk Amstetten) ein schwerer Unfall mit einem Motorrad zugetragen. Dabei dürfte ein etwa 60-jähriger Biker auf der B42 von einem entgegenkommenden Pkw-Lenker, welcher links abbiegen wollte, übersehen worden sein. Es kam zur Kollision. Nach der Erstversorgung durch die Notärztin von Christophorus 15 wurde der Mann per Rettungshelikopter ins Spital nach Amstetten geflogen. Seine Verletzungen waren schweren Grades.





(Lie)