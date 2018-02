Einbruch in der Nacht auf Montag in das Areal der Pruckner Landmaschinen GmbH in Randegg (Scheibbs): Gegen 2.45 Uhr drangen zwei Unbekannte ins Geschäft ein, rafften teures Werkzeug zusammen, wurden dabei aber von der Überwachungskamera gefilmt!

„Mein Mann ist aufgewacht, weil er gedacht hat, dass unserSohn vom Speed-Skifahren aus Frankreich zurückgekommen ist, er ist runter und hat sie überrascht“, so Erika Pruckner.

Das Duo konnte jedoch mit acht Motorsägen, einem Bohrhammer und 1.400 € Bargeld in einem blauen Ford mit rumänischem Kennzeichen flüchten. Gesamtschaden: rund 10.000 €, die Polizei ermittelt jetzt.

(wes)