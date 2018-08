Mountainbiker prallt gegen Pflock - per Heli ins Spital

Der 65-Jährige fuhr von Hollenstein nach Lunz am See (Bezirk Scheibbs) am Ybbstalradweg, war mit einer Bekannten unterwegs.

Dabei dürfte er bei einem Altstoffsammelzentrum den Absperrpflock (steht da, damit Autos nicht durchfahren können) übersehen haben, der Mountainbiker krachte dagegen und kam schwer zu Sturz.

Er klagte sofort über Schmerzen, sie rief umgehend die Rettung.

Rettung und Polizei trafen kurz darauf ein, wegen der Schwere der Verletzungen - der Mann spürte auch ein Taubheitsgefühl in den Fingern – wurde der Notarzthubschrauber nachgefordert.

Nach der Erstversorgung wurde der Verletzte (Schulterluxation, Gehirnerschütterung und Abschürfungen) mit dem Notarzthubschrauber Christophorus 15 ins Spital nach Waidhofen an der Ybbs geflogen.

