Mutter tötete Baby: Frau wurde jetzt enthaftet

Jene Frau, die im Weinviertel am 14, Juni ihr Baby getötet haben soll, ist seit gestern auf freiem Fuß. „Die Dame ist nicht zurechnungsfähig und die Voraussetzungen für ein Einweisung sind laut Sachverständigem nicht gegeben. Also wurde die Frau am Montagvormittag enthaftet“, so Staatsanwalt Friedrich Köhl auf "Heute"-Nachfrage.

Wie berichtet hatte der Kindesvater am 14. Juni seine Lebenspartnerin (41) und sein Töchterlein in der gemeinsamen Wohnung im Weinviertel gefunden. Die schwer verletzte Mutter wurde ins Spital gebracht, für den Säugling kam jedoch jede Hilfe zu spät. Die Verdächtige wurde anschließend vorläufig in einer Psychiatrie angehalten.

Die Ermittlungen sind somit abgeschlossen, der Säugling wird am nächsten Dienstag, 10. Juli, zu Grabe getragen.

