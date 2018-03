Auto in Vollbrand 28. März 2018 12:02; Akt: 28.03.2018 12:02 Print

Mysteriös: Brennender Pkw am Tullner Hauptplatz

Rätsel für die Einsatzkräfte in Tulln. Mitten in der Nacht stand ein brennendes Fahrzeug am Tullner Hauptplatz - im Frontbereich ein massiver Unfallschaden.