NÖ: Auch Schnaps bald erst ab 18 Jahren erlaubt

Rauchen ab 18 – darauf einigte man sich bereits in den Ländern (Anm.: der Jugendschutz ist auf Länderebene geregelt, es gibt unterschiedliche Gesetze). Für Alkohol galten bisher aber unterschiedliche Altersgrenzen. Vor knapp über einem Jahr, fasste "Heute" die Regelungen zusammen – siehe hier.

Bei der derzeitigen Konferenz der Jugend-Landesräte in Hall in Tirol, verständigte man sich darauf, das Alter bei gebrannten Schnäpsen auf 18 Jahre anzuheben. Wie berichtet, gilt in NÖ bisher: Ab 16 ist alles erlaubt.

Nur mehr zwei Ausgeh-Grenzen

„Wir haben heute in der Länder-Konferenz beschlossen, den gesamten Jugendschutz in Österreich zu harmonisieren, nachdem bereits im Vorjahr in Krems die einheitliche Regelung für das Rauchen festgelegt wurde“, berichtet die niederösterreichische Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister.



Weiters gibt es nun auch nur mehr zwei Ausgehzeiten: Unter 14 Jahre bis 23 Uhr und von 14 bis 16 Jahre bis ein Uhr früh.





