NÖ: Lenker wurde 28 Mal vom selben Radar geblitzt

600 Anzeige in vier Wochen in Biedermannsdorf (Mödling) - in einer 40er-Zone ist ein Baustellenbereich mit einer 30er-Beschränkung und einem in beide Richtungen scharfen Radargerät. Viele Angestellte aus dem IZ Biedermannsdorf fielen dem Radargerät zum Opfer, einige glühten mehrmals in die Raderfalle ("Heute" berichtete).

Umfrage Radarbox im Baustellenbereich - Abzocke oder gut für die Sicherheit? Das ist reine Abzocke, eine Frechheit!

Naja, eher Abzocke.

Ich bin geteilter Meinung. Es ist schon gut für die Verkehrssicherheit, aber klar auch Geldmacherei.

Ich finde das sehr gut. Wer zu schnell fährt, ist selber schuld.

Ich weiß es nicht.

Nur es gibt noch extreme Beispiele: In der Pernersdorfer Straße in Neunkirchen glühte ein Lenker 28 Mal ins Radar. Das Gerät stand hinter einem Mauervorsprung in einer 30er-Zone (mittlerweile ist die Radarbox wieder abmontiert). Die Anzeigen kamen erst, gesammelt, nach einigen Monaten (aber innerhalb der Frist). Auch in Purkersdorf (St. Pölten) wurde eine Lenkerin 26 Mal vom selben Radar geblitzt.

Nach dem „Heute“-Bericht über die Radarbox auf der Höhe Wiener Straße 15 in Biedermannsdorf (Mödling) wurde die 40er-Bodenmarkierung am nächsten Tag bereits überklebt. „Jetzt ist es wenigstens klarer ersichtlich“, so Christian F. (33), der selbst drei Mal Strafe wegen Tempo 41, 42 und 43 statt Tempo 30 zahlen hatte müssen. Denn die 40er-Bodenmarkierung ist erst nach dem 30er-Schild.

Für rund 600 Verkehrssünder kommt diese Maßnahme zu spät. Brigitte W. (52), eine Arbeitskollegin des 33-Jährigen, donnerte gar fünf Mal hintereinander in die Radarfalle in Biedermannsdorf.

(Lie)