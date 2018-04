Wärmster April seit 200 Jahren: NÖ am sonnigsten

4,8 Grad zu warm war der April 2018 in Österreich. "Der April geht als wärmster April seit Beginn der Temperaturaufzeichnungen in die meteorologischen Geschichtsbücher ein", berichtet UBIMET-Chefmeteorologe Manfred Spatzierer.

In Wolkersdorf im Weinviertel (Mistelbach) und Wieselburg (Scheibbs) wurden bis dato acht Sommertage (Anm.: Also Tage mit Höchstwerten über 25 Grad) gemessen, der Rekordwert in NÖ lag bei 29,5 Grad im Tullnerfeld.

NÖ war am sonnigsten

"Die absolut sonnigsten Orte sind in Niederösterreich beheimatet", rechnet Spatzierer vor.

„Mit 254 Sonnenstunden hat Irnfritz (Horn) in dieser Rangliste die Nase vorne, mehr als 200 Sonnenstunden konnte man aber in jeder Landeshauptstadt genießen", so der Meteorologe.

Trockenheit, kaum Regen

Aufgrund des durchgehenden Hochdruckwetters entwickelte sich aber auch eine starke Trockenheit. In zahlreichen Bezirken Niederösterreichs gilt mittlerweile die Waldbrandverordnung – "Heute" berichtete hier.

Der Grund: Zu wenig Regen. "In Allentsteig beispielsweise sind statt der üblichen 45 Liter pro Quadratmeter nur 6 Liter pro Quadratmeter zusammengekommen, dies entspricht einem Defizit von 87 Prozent", heißt es seitens UBIMET.

Extremwerte für den April 2018 (Stand 27.04.2018 morgens)

Höchste Temperaturen (Bundesland, Tag)

30,0 Grad Salzburg/Freisaal (S, 420 m, 20.)

Wien-Innere Stadt (W, 171 m, 21.)

29,7 Grad Bischofshofen (S, 543 m, 20.)

29,5 Grad Tullnerfeld (NÖ, 185 m, 21.)

Tiefste Temperaturen dauerhaft bewohnte Orte (Bundesland, Tag)

-11,1 Grad Galtür (T, 1587 m, 2.)

-9,1 Grad Tannheim (T, 1101 m, 2.)

-8,0 Grad Bichlbach (T, 1073 m, 2.)

Absolut nasseste Orte (Summe 01.04.18 – inkl. 27.04.18)

129 l/m² Graz-Strassgang (St, 355 m)

115 l/m² Leibnitz-Wagna (St, 267 m)

106 l/m² Kötschach-Mauthen (K, 714 m)

Absolut trockenste Orte (Summe 01.04.18 – inkl. 27.04.18)

4 l/m² Horn (NÖ, 317 m)

5 l/m² Irnfritz (NÖ, 544 m)

6 l/m² Gars am Kamp (NÖ, 275 m)

Sonnigste Orte (Sonnenstunden 01.04.18 – inkl. 27.04.18)

254 Stunden Irnfritz (NÖ, 544 m)

243 Stunden Limberg (NÖ, 288 m)

240 Stunden Brunn am Gebirge (NÖ, 300 m)

Höchste Windspitzen in den Niederungen (Bundesland, Tag)

101 km/h Innsbruck Kranebitten (T, 584 m, 3.)

94 km/h Retz (NÖ, 320 m, 1.)

92 km/h Hollenthon (NÖ, 675 m, 9.)

Höchste Windspitzen im Gebirge (Bundesland, Seehöhe, Tag)

133 km/h Rudolfshütte (S, 2304 m, 04.)

126 km/h Patscherkofel (T, 2247 m, 10.)

119 km/h Rax (NÖ, 1547 m, 01.)



