NÖs Feuerwehren fahren NICHT nach Schweden

Zwei Module für Ground-Fire-Fighting, also die direkte Feuerbekämpfung am Boden, hatte das niederösterreichische Landesfeuerwehrkommando als Katastrophenhilfe für Schweden, wo nach wie vor zahlreiche Waldbrände wüten, angemeldet. Auch jede Menge mobile Infrastruktur, wie Großküchen oder Duschcontainer bot Floriani-Chef Didi Fahrafellner vor wenigen Tagen Schweden an ("Heute" berichtete).

In Tulln wurde alles vorbereitet, weniger als 24 Stunden hätte man gebraucht, um einen Konvoi in Bewegung zu setzen.

Nun kam die Absage von Schweden. Derzeit sei die Notwendigkeit von Bodenmannschaften gedeckt, zudem habe sich die Lage geändert, man brauche nun vorwiegend Luftfahrzeuge, um die Flammen zu bekämpfen. Die ehrenamtlichen Helfer bleiben also im Lande.

