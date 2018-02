NEOS suchen via Inserat nach Geschäftsführer

Die Position des Landesgeschäftsführers ist in der Landespolitik eine äußerst wichtige, meist sind es lang gediente Parteigranden, die die einflussreiche Stelle einnehmen dürfen – nicht so bei den NEOS, dort wurde der Job kurzerhand per Jobinserat ausgeschrieben. Jeder kann sich bewerben.

Umfrage Sollte die Wahl in NÖ wiederholt werden? Bitte nicht! Noch einen Wahlkampf halte ich nicht aus.

Muss nicht sein.

Mir egal.

Wenn rechtlich nicht alles gepasst hat, dann ja.

Auf jeden Fall!

"Gemeinsam mit der Landessprecherin und dem Landesteam arbeiten Sie in dieser Funktion im Rahmen der bundesweiten Strategie und übernehmen eine zentrale Rolle in Organisation und Management, um NEOS in Niederösterreich stark zu verankern", lautet die Jobbeschreibung. Dienstort ist St. Pölten, Arbeitsbeginn ab sofort. Gehalt: 3.500 Euro brutto.

Dass der Job auch in Zeitungen ausgeschrieben wurde, sei im Sinne der Transparenz geschehen, so NEOS-Landessprecherin Indra Collini. Gesucht wird nicht nur ein Geschäftsführer, auch als Pressesprecher, Referent oder Assistenzkraft kann man sich bewerben.

(min)