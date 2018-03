Nach Überschlag: Lenker (23) in Pkw eingeklemmt

Noch ein Unfall am Karfreitag in den Morgenstunden. Gegen 07.00 war ein 23-Jähriger mit seinem Pkw auf der L35 in Richtung Obersteinabrunn unterwegs, als das Unglück passierte. Aus unbekannter Ursache kam er mit seinem Fahrzeug auf das Straßenbankett, schleuderte quer über die Fahrbahn und raste über den linken Fahrbahnrand in ein angrenzendes Feld, wo sich der Wagen überschlug.

Die Einsatzkräfte eilten sofort zu Hilfe und befreiten den jungen Lenker, der in seinem Pkw eingeklemmt war. Mit Verletzungen unbestimmten Grades musste er vom ÖAMTC-Notarzthubschrauber "Christophorus 9" ins Landesklinikum Horn gebracht werden.

(Ros)