Nach Bankraub: Vater (32) bleibt auf freiem Fuß

Am 16. Februar war der 32-Jährige in eine Bank in Haugsdorf (Hollabrunn) gestürmt, verlangte Geld. Der Bankräuber musste aber ohne Beute wieder abziehen, täuschte vor, eine Waffe zu haben - war aber de facto unbewaffnet. Bereits am Montag wurde der Verdächtige ausgeforscht und festgenommen ("Heute" berichtete).

Umfrage Nach Bankraub: Täter muss nicht in U-Haft. Richtig oder falsch? Richtig, er hatte keine Waffe, machte keine Beute und die Häfen sind voll.

Naja, es war doch ein Überfall auf eine Bank, aber es ist im Prinzip nicht viel passiert.

Falsch. Wo kommen wir da hin? Bankraub und keine U-Haft, was soll das?

Bei der Einvernahme zeigte sich der 32-Jährige voll geständig, die Staatsanwaltschaft Korneuburg entschied: Anzeige auf freiem Fuß, keine U-Haft.

Friedrich Köhl von der Staatsanwaltschaft Korneuburg dazu: "Er ist unbescholten, hat einen festen Wohnsitz in Österreich."

Dem Mann drohen wegen versuchten Raubes ein bis zehn Jahre Haft.

(Lie)