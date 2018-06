Nach Brand: Mahnwache für 40.000 tote Hühner

Am 19. Juni brach in einem 800 Quadratmeter großen Stall eines Hühnerzuchtbetriebes in Schwarzau am Steinfeld (Bezirk Neunkirchen) ein Großbrand aus. Über 150 Feuerwehrmitglieder löschten das Feuer, für die über 40.000 Junghennen und Küken im Gebäude kam aber jede Hilfe zu spät – sie verbrannten qualvoll ("Heute" berichtete).

Mit Grabkerzen und Schildern

Um auf das Leid der toten Tiere aufmerksam zu machen, veranstaltet der "VGT - Verein gegen Tierfabriken" am Donnerstag, den 28. Juni ab 17.30 Uhr eine Gedenkfeier mit Grabkerzen und Schildern direkt vor dem abgebrannten Gebäude.

"Die Bestürzung in der Bevölkerung war groß und besonders die AnrainerInnen wünschen sich eine Möglichkeit, mit dem Schock umzugehen", heißt es in einer Aussendung des VGT.

(nit)