Großfahndung nach Einbruch in Heurigenlokal

Großeinsatz der Exekutive im Bezirk Hollabrunn am Dienstag: Ein Täter stieg in den Morgenstunden in ein Heurigenlokal ein, der Einbruch wurde aber bemerkt, gegen 8.40 Uhr wurde bei der Polizei Alarm geschlagen.

Die Exekutive leitete eine Großfahndung ein, auch der Polizeihubschrauber wurde angefordert. "Der Hubschrauber ist aber im Endeffekt nicht zum Einsatz gekommen, weil örtliche Kräfte den Mann gegen 9.10 Uhr anhalten und vorläufig festnehmen konnten", so die Polizei auf "Heute"-Nachfrage.

Die Ermittlungen zu dem Heurigen-Einbruch laufen auf Hochtouren.

(nit)