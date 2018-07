Nach Fest: Alko-Gast (22) verprügelte Sanitäter

Nach fünf Krügerl und fünf Spritzer auf einem Fest in Traisen (Lilienfeld) hatte ein hagerer 22-Jähriger von einer aufrechten Sitzhaltung in die horizontale Lage gewechselt. Zwei Samariter fanden den Betrunkenen in den Morgenstunden und brachten ihn in den Rettungswagen.

Umfrage Sanitäter verprügelt - 13 Monate teilbedingt für Schläger. Was halten Sie vom Urteil? Viel zu niedrig.

Etwas zu mild.

Das Urteil passt.

Das Urteil ist zu hart.

"Alkoleiche" erwacht

Doch im Fahrzeug erwachte der junge Mann, versetzte einem Sanitäter (21) des Arbeitersamariterbundes einen Faustschlag, der zweite Sani (26) eilte zu Hilfe, zog seinen benommenen Kollegen aus dem Wagen, sperrte den 22-Jährigen ein.

Doch der Patient tobte im Fahrzeug, kraxelte aus dem Fenster und trat dann aufs Rettungsauto ein. Die beiden Sanitäter flüchteten, riefen die Polizei. Vor Gericht in St. Pölten zeigte sich der einschlägig vorbestrafte 55-Kilo-Mann reuig: „Ich bin sehr blöd im Kopf, wenn ich was getrunken habe.“

13 Monate teilbedingt

Das Urteil: 13 Monate teilbedingte Haft (drei Monate davon unbedingt) plus 8.500 Euro für die Reparatur des Rettungsautos sowie 2.580 Euro für das Prügelopfer (nicht rechtskräftig). Außerdem wurden dem Angeklagten einige Weisungen erteilt: Er muss eine Therapie absolvieren, regelmäßig dem Gericht seine Leberwerte vorlegen und zusätzlich wurde Bewährungshilfe angeordnet.

(Lie)