Nach Foto-Fahndung: Räuber gleich geschnappt

Das ging ratz-fatz! Noch am Donnerstag veröffentlichte die Polizei Fahndungsfotos eines Mannes, der am Abend zuvor eine Tankstelle auf der Mariazeller Straße in Sankt Pölten überfallen hatte – mehr dazu hier und hier.

Mit diesen Fahndungsfotos (ohne Balken) ersuchte die Polizei die Öffentlichkeit um Hilfe. (Bild: LPD Niederösterreich) Mit diesen Fahndungsfotos (ohne Balken) ersuchte die Polizei die Öffentlichkeit um Hilfe. (Bild: LPD Niederösterreich)

Noch am selben Tag festgenommen

Dann der Blitzerfolg: Noch am selben Tag konnten die beiden Täter ausgeforscht werden. "Aufgrund der Fahndungsmaßnahmen konnte von Bediensteten des Stadtpolizeikommandos St. Pölten, operativer Kriminaldienst, ein 27-jähriger Mann aus St. Pölten als Beschuldigter ausgeforscht werden. Aufgrund der umfangreichen Ermittlungen wurde auch ein weiterer Beschuldigter, ein 45-jähriger Mann aus St. Pölten, ausgeforscht", berichtet die Landespolizeidirektion in einer Aussendung am Freitag.

Die beiden zeigten sich in Einvernahmen teilweise geständig und wurden in die Justizanstalt Sankt Pölten gebracht.

(nit)