Nach Großbrand: Jetzt Feuer beim Nachbarn

Vor knapp zwei Wochen löschten rund 100 Florianis einen Großbrand eines Schuppens nahe der Josefstraße in St. Pölten. Die Flammen hatten damals bereits begonnen auf das angrenzende Wohnhaus und die Garage überzugreifen, die Feuerwehr konnte aber gerade noch rechtzeitig löschen und so Schlimmeres verhindern. Der Schuppen brannte völlig aus, am Wohnhaus entstanden Schäden.

In der Nacht auf den Pfingstmontag dann der nächste Alarm. Wieder bei der Josefstraße, diesmal am benachbarten Grundstück. Zuerst berichteten Anrufer von einem Kellerbrand. Vor Ort war aber sofort klar, dass erneut ein Schuppen brannte. Der Brand konnte diesmal rasch gelöscht werden.

Die Brandursache ist noch unbekannt, verletzt wurde niemand. Kurios ist auch, dass derselbe Schuppen bereits im Oktober 2016 gebrannt hatte und schwer beschädigt wurde, verletzt wurde auch damals niemand.

(min)