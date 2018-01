Nach Streit: Mann kam mit Schrotflinte ins Lokal

Wild West-Szenen in einem Kaffeehaus in Schwechat-Kledering (Bezirk Bruck an der Leitha): Ein 50-Jähriger war mit einem Gast in Streit geraten, ging gekränkt nach Hause.

Kurz darauf tauchte der 50-Jährige wieder auf – mit einer Schrotflinte. Der Mann wurde von der Polizei vorübergehend festgenommen und wegen gefährlicher Drohung bei der Staatsanwaltschaft Korneuburg angezeigt. Auch zwei Waffen wurden dem Mann abgenommen. Übrigens: Die Flinte war jedoch nicht geladen gewesen.

(Lie)