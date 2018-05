Mountainbiker (52) bei Sturz schwer verletzt

Schwerer Unfall Sonntagmorgen in Kirchschlag in der Buckligen Welt: Ein Mann (52) machte gerade einen Ausflug mit seinem Mountainbike und fuhr von dem Parkplatz eines Gasthauses kommend auf einem Schotterweg in Richtung Burgruine Kirchschlag, als es zu dem Unglück kam.

In einer Rechtskurve geriet er aus dem Gleichgewicht, konnte seinen Fuß nicht mehr rechtzeitig aus dem Klettverschluss der Pedale lösen und stürzte auf die linke Seite in die Kieselsteine.

Weil er nicht mehr aufstehen konnte und unter starken Schmerzen litt, alarmierte er mit seinem Mobiltelefon die Rettungskräfte. Diese eilten sofort zu Hilfe und versorgten ihn, bevor der Schwerverletzte mit dem Notarztheli "Christophorus 3" ins Landesklinikum Wiener Neustadt gebracht wurde.

(Ros)