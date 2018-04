Freund sah zu: Frau stürzte in Donau und trieb ab

Alarm für die Einsatzkräfte im Bezirk Melk. In der Nacht auf Mittwoch stürzte die Frau im Bereich des Donauspitz in die Donau und trieb ab. Vier Feuerwehren mit 80 Mann, Wasserrettung, Rettung, Suchhundestaffel und Polizei eilten zum Unglücksort und starteten eine umfassende Suchaktion an Land und im Wasser.

Trotz des sofortigen Einsatzes konnte die Vermisste bis in den frühen Morgenstunden nicht gefunden werden, weshalb die Suche um vier Uhr früh vorerst abgebrochen wurde.

Heute, Mittwoch, gehen die Suchmaßnahmen weiter. Aktuell ist ein Polizeihubschrauber im Einsatz.

Folgende Organisationen waren an der Suche beteiligt: Das ÖRHB-Suchteam, die Freiwilligen Feuerwehren Ybbs an der Donau, Sarling, Krumnussbaum, Pöchlarn, das Rote Kreuz Ybbs/Donau, die Österreichische Wasserrrettung, die ÖHU Suchhundestaffel und die Rettungshunde Niederösterreich.





(Ros)