Nach Sturz mit Rad: Erwin Pröll aus Spital entlassen

Tiefe Schürfwunden, schwere Prellungen und Rippenbrüche erlitt Alt-Landeshauptmann Erwin Pröll vergangenen Samstag bei einem Sturz mit dem Fahrrad aufgrund eines Reifenplatzers im Zuge seiner Teilnahme an der "Legends-Tour" in der Wachau ("Heute" berichtete).

Den Willen des Ex-Politikers konnte aber auch dieser Sturz (Anm.: auch vergangenes Jahr crashte Pröll mit dem Bike) nicht brechen. Denn: Der 71-Jährige wurde heute, Freitag, aus dem Kremser Spital in häusliche Pflege entlassen. Und: Er will sobald wie möglich wieder auf den Drahtesel aufsteigen. Pröll ist bekanntlich seit Jahren passionierter Rennradfahrer.

Helm verhinderte Schlimmeres

"Nichtsdestotrotz", so Prölls Sprecher, will sich der Alt-Landeschef nach dem jüngsten Unfall "einen neuen Helm zulegen und sobald wie möglich wieder in die Pedale treten".

Laut Prölls Ärzten hatte der 71-Jährige, der sich auch für die perfekte Rettungskette nach dem Unfall bedanken will, Riesenglück: Sein Helm verhinderte schlimmere Verletzungen.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(nit)