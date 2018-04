Nach Suche: Tobias (13) ist wieder aufgetaucht

Drei Wochen herrschte große Sorge um den 13-jährigen Tobias aus dem Bezirk Baden. Am 23. März hatte er die elterliche Wohnung verlassen, wurde zuletzt am 1. April am Bahnhof Mödling gesehen. Die schwer besorgte Mutter erstattete schließlich Anzeige bei der Polizei, die schickte Fotos des Schülers aus.

Die Suchaktion zeigte Erfolg. "Mein Sohn Tobias ist nicht mehr länger abgängig", gab die Mutter jetzt gegenüber "Heute" Entwarnung. Details über das Verschwinden und die Rückkehr des Schülers sind noch nicht bekannt, bei der Polizei lag bis Sonntagvormittag noch keine Meldung vor.

(min)