Nachbarschafts-Terror: Mann kommt mit Hammer

In einem Substandard-Haus mit 8-Quadratmeter-Wohnungen, einem Klo und einer Küche am Gang, in Wien-Donaustadt war ein 27-jähriger Mistelbacher immer wieder mit seinen Nachbarn aneinander geraten.

Anwalt Martin Preslmayr (Bild: Daniel Schreiner)

Nach einem Streit wegen Lärm griff der unter Schlaflosigkeit leidende Mistelbacher zum Hammer, klopfte an der Tür eines Nachbarn, schlug zu. Im Gerangel löste sich der Hammerkopf vom Stiel, der 27-Jährige versuchte den Nachbarn in den Hals zu beißen. Einen zweiten Bewohner schenkte der 27-jährige „Dracula“ mit einer eisernen Stecknuss in einem Stoffsäcken ein. Die beiden Nachbarn erlitten bei den Angriffen Verletzungen. In U-Haft geriet der Niederösterreicher mit Beamten in Streit.

Vor Gericht in Wien konnte der renommierte Anwalt Martin Preslmayr einige Anklagevorwürfe entkräften (Widerstand gegen die Staatsgewalt sowie eine absichtlich schwere Körperverletzung), wegen Mordversuchs wurde der 27-Jährige, der an einer paranoiden Schizophrenie leidet, aber in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher eingewiesen. Martin Preslmayr meldete Nichtigkeit und Berufung an.

(Lie)