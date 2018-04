Nachbarschaftsstreit: Jetzt zeigt Opfer Wunden

Ein Nachbarschaftsstreit in Orth (Gänserndorf) hatte vor zehn Tagen mit einem Polizei- und Notarzteinsatz sowie vier Anzeigen geendet. Ein Familienvater (30) war im Spital gelandet („Heute“ berichtete).

Nur: Anrainer berichten anderes – der 30-Jährige sei ein Provokateur, das wahre Opfer sei der benachbarte Ingenieur (37). „Es stimmt, es wurde um einen Zaun gestritten und ich habe, aus Angst vor ihm, eine Überwachungskamera installiert“, so der 37-Jährige auf „Heute“-Nachfrage.

Vater kam in Garten

„An jenem Tag kam der 30-Jährige samt Mutter in meinen Garten, schlug mir in den Bauch, zerkratzte mich mit einem spitzen Gegenstand. Ich habe mich dann gewehrt. Sein Sohn, der angeblich zitterte vor Angst, war gar nicht dabei, dafür aber meine Tochter, die wirklich Angst hatte“, so der Ingenieur. Laut dem 37-Jährigen (Anm.: Der 30-Jährige spricht immer von Türken, es sind österreichische Staatsbürger) wurde seine Tochter auch mit einer Waffe bedroht.

Nun wohnt die Familie des Ingenieurs aus Furcht bei der Schwiegermutter in Wien. „Wir suchen was Neues, obwohl ich viel in das Mietshaus investiert. Der Klügere gibt nach.“ Für alle Beteiligten gilt die Unschuldsvermutung, die Ermittlungen laufen, es hatte Anzeigen gegen alle Beteiligten gesetzt.

