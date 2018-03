Postbote warf Briefe einfach in den Müll

Postbote aus Leidenschaft war dieser Mann wohl nicht: Gerade einmal drei Wochen übte der neue Briefträger in Mitterndorf an der Fischa seinen Job aus, als ihn offenbar die Lust daran verließ. Er warf die auszuliefernde Post einfach in einen Mistkübel und fuhr weiter.

In der Hans Czettel-Gasse wurde er dabei von einem Bewohner beobachtet. Der fischte die Post aus dem Müll und berichtete SP-Gemeinderat Markus Schwaigler von dem Vorfall. „Ich habe daraufhin die nicht zugestellte und entsorgte Post bei dem Bürger abgeholt und aufs nächste Postamt in Gramatneusiedl gebracht. Es waren Briefe und persönlich adressierte Zeitungen und Aussendungen darunter“, erzählt der Gemeinderat.

Postbote entlassen

Schwaigler beschwerte sich beim Postamt, die Post zog schnell die Konsequenzen – der Mann wurde entlassen, die weggeworfenen Briefe wurden erneut zugestellt. Der (Ex-)Mitarbeiter war noch in der Probezeit. „Wir müssen den Vorfall leider bestätigen und es tut uns sehr leid“, so der Post-Sprecher David Weichselbaum.

Bereits am Samstag war ein ganz ähnlicher Fall publik geworden. Eine Postbotin in Ober-Grafendorf (Bez. St. Pölten) hatte über Jahre Sendungen in einer Scheune entsorgt, statt sie auszuliefern. Etwas unglücklich: Die Post sprach dabei von "einem bedauerlichen Einzelfall" – aus einem Einzelfall wurden somit in nur einem Tag gleich zwei Einzelfälle.

(Thomas Lenger/min)