Neulengbach 21. Januar 2018 15:44; Akt: 21.01.2018 15:22 Print

Nächster Spritzenfund bei beliebtem Radweg

Ganz in der Nähe des Radwegs entlang der Großen Tulln wurde am Wochenende eine gebrauchte Einwegspritze gefunden – zum zweiten Mal in kurzer Zeit.