Nächstes Biker-Drama: Zwei Schwerverletzte

Erst am Vormittag war ein Biker (35) in Puchenstuben in einen Wald gestürzt und in den Schockraum geflogen worden ("Heute" berichtete), am Samstagnachmittag ereignete sich der nächste schwere Motorradunfall: In Gainfarn (Bezirk Baden) kam ein Biker zu Sturz - er und sein Beifahrer wurden schwer verletzt. Rettungswagen, Polizei und Notarzthelikopter waren binnen Minuten am Unglücksort.

Umfrage Fahren Sie gerne Motorrad? Ja, sehr gerne sogar.

Ja, ich fahre manchmal.

Ich fahre nur selten Motorrad.

Nein, nie zu gefährlich.

Nein, aber ich würde gerne.

Ein Opfer wurde mit dem Rettungswagen ins Wr. Neustädter Krankenhaus gebracht, ein Schwerverletzter per ÖAMTC-Rettungshubschrauber C9 ins Meidlinger Unfallkrankenhaus geflogen.

