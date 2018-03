Naturpark: Vandalen zerstörten Bienen-Hotel

Ärger bei den Mitarbeitern vom Naturpark Purkersdorf: Auf Facebook machten sie ihrem Ärger Luft: "Wer bitte macht denn so etwas Sinnloses??? Das gesamte Nützlingshotel, als Wohn- oder Winterquartier für Wildbienen und viele andere Insekten mutwillig umgeworfen. Hat jemand was gesehen? Hinweise bitte ans Naturparkbüro!!"

Der Naturpark Purkersdorf gilt als das grüne Vorzimmer Wiens mit einer Größe von 77 Hektar. Die Fläche des Naturparks ist zur Gänze als Stadtwald in Besitz der Wienerwaldstadt Purkersdorf.

Die Betreuung des Naturparks und die Pflege der Klein- und Wildtiergehege wird über den Verein des Naturparks Purkersdorf und einem professionell geführten Naturparkmanagement organisiert. Die Bewirtschaftung der Waldflächen erfolgt in Abstimmung mit der Stadtgemeinde Purkersdorf und dem zuständigen Förster.

Als kleinster der vier Wienerwald-Naturparke bietet das ausgewiesene Landschaftsschutzgebiet in Purkersdorf das ganze Jahr eine Vielfalt an Einrichtungen an und hat seinen Schwerpunkt auf dem sinnlichen Erleben der Natur.

(red)