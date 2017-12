Naturschauspiel: Rotwild durchquert Donau-Auen

Rotwild ist im Nationalpark Donau-Auen in Orth an der Donau (Gänserndorf) dieser Tage unterwegs. Für ruhige und rücksichtsvolle Besucher besteht an Nachmittagen die Chance, die edlen Tiere dabei zu beobachten, wie sie in der Herde die Gewässer durchqueren. Kleiner Tipp: Fotoapparat nicht vergessen!

(Ros)