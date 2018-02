Nazibuch: Laut VP hat Wittmann in ZiB2 gelogen

Stolpert Peter Wittmann über ein Archivfoto, aufgenommen in seinem damaligen Büro in Wiener Neustadt? Darauf zu sehen: Mehrere Burschenschafter der Germanen (ein Burschenschafter hat dabei in der Hand einen Gedenkstein anlässlich des Jubiläumsjahres 800 Jahre Wr. Neustadt), der Bauamtsdirektor und mutmaßliche Zeichner des Naziliederbuches und eben Peter Wittmann (damaliger Bürgermeister) selbst.

Umfrage Muss Peter Wittmann auch zurücktreten? Ja klar, er hat in dieser heiklen Situation gelogen.

Naja, vielleicht nicht zurücktreten, aber eine Konsequenz muss es geben.

Nein, er hat das vergessen bzw. wusste wirklich von nichts.

Ich weiß es nicht.

Umso seltsamer klingt die Behauptung von Peter Wittman in der gestrigen ZiB2: "Ich wusste zwar, dass mein Bauamtsdirektor in einer Burschenschaft war, aber nicht in welcher." Peter Wittmann, von "Heute" bereits am Montag mit Fragen konfrontiert, antwortete nicht. Franz Schnabl (SP) sagte aber gestern bei einer Pressekonferenz: "Ich habe persönlich mit Peter Wittmann telefoniert. Peter Wittmann bekräftigte, er wusste von nichts."

Für die VP ist Peter Wittmann somit der Lüge überführt. Nationalrat Hans Rädler (VP): "Wittmann sagte in so einer heiklen Sache die Unwahrheit, er hat die Öffentlichkeit angelogen. Daher muss er zurücktreten. Jetzt wird sich zeigen, wie stark Franz Schnabl wirklich ist, denn auch in der Frage Wittmann ist ein Parteiausschlussverfahren notwendig."

(Lie)