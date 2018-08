Neufelder See: Junger Mann wurde reanimiert

Bade-Drama am Neufelder See in Neufeld an der Leitha (Bezirk Eisenstadt-Umgebung, Burgenland): Ein junger Mann soll laut ersten Meldungen am Sonntag gegen 15 Uhr untergegangen sein, konnte aber gerettet werden.

Noch vor Ort wurde der rund 20-Jährige erfolgreich durch Notarzt, anwesende Badegäste und Sanitäter reanimiert und anschließend per ÖAMTC-Rettungshubschrauber Christophorus 9 ins Wiener AKH geflogen.

(Lie)