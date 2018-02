Neugieriger Nachbar sah Notfall durch Fenster

Dass der Schnee vor dem Haus eines Senioren in Gerasdorf bei Wien (Bez. Korneuburg) nicht geräumt war, machte einen aufmerksamen Nachbarn am Mittwoch stutzig. Er wurde neugierig, warf einen Blick durch's Fenster. Da erkannte er eine am Boden liegende Person. Sofort rief er die Rettung.

Die Sanitäter waren in kürzester Zeit vor Ort, entdeckten noch eine zweite Person am Boden. Weil nun alles auf einen CO-Unfall hindeutete, war auch die Hilfe der Feuerwehr gefragt. Doch die konnte schnell Entwarnung geben – keine Spur von gefährlichem Gas, das Haus war sicher, die Rettung konnte sich um die Beiden am Boden kümmern.

Es stellte sich heraus, dass die Pflegerin des Senioren internistische Probleme bekommen hatte und zusammengebrochen war. Der Senior wollte ihr helfen, das Ganze wurde ihm aber zu viel und er erlitt einen Schwächeanfall – brach neben der Pflegerin zusammen. Beide wurden ins Spital gebracht.

(min/lie)