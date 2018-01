Wahlkampf der FP startet in NÖ mit Neujahrstreffen

Parteichef Heinz-Christian Strache wird um 11 Uhr im Eventcenter Pyramide in Niederösterreich seine Rede als Vizekanzler halten und damit den Höhepunkt der Veranstaltung bilden. Bereits seit 9 Uhr spielt die John Otti Band, die schon oft auf Wahlkampf-Veranstaltungen der FP auf der Bühne standen – so auch heute in Vösendorf.

Bevor Parteichef Strache das Wort hat, begrüßen um 10.30 Uhr Niederösterreichs FP-Obmann Walter Rosenkranz und der Spitzenkandidat des Landes, Udo Landbauer, die Gäste, darunter sämtliche Mitglieder der Bundes- und Landesparteien. Wie die FP-Reporterin vor Ort im Livestream erklärt, sei die Stimmung in der Eventcenter Pyramide prächtig und das Zelt "herrlich gefüllt".

Kickl: Kampf dem Asylmissbrauch

Auch Innenminister Herbert Kickl ist in Niederösterreich zu Gast. Im Interview mit der FP-Moderatorin spricht er über seine Ziele für das Jahr, die eigenen Angaben zufolge "ganz klar sind": "Österreich sicherer zu machen." Das funktioniere nur, wenn an mehreren Schrauben gedreht wird, so der ehemalige Generalsekretär der Blauen: "Zum einen bedeutet das, die Zahlen der PolizistInnen aufzustocken, da gibt es ordentlich Nachholbedarf. Und es ist auch wichtig, dem Asylmissbrauch den Kampf anzusagen. Hier werden wir sehr bald ein Paket auf den Weg bringen."

Auch dem Terrorismus sagt Kickl den Kampf an: "Ich denke es ist auch notwendig, der Gefahr des extremistischen Terrorismus, des fundamentalistischen Islamismus entgegenzutreten – und auch dort wird der erste Schwerpunkt von mir in Form des Sicherheitspaketes, das wir noch vor dem Sommer auf den Weg bringen, gesetzt werden."

Auch Sozialministerin Beate Hartinger-Klein lässt sich das Fest nicht entgehen. Nach ihren Zielen für das Jahr gefragt, sagt die Neo-Ministerin: "Mir ist es wichtig die Menschen als Patient, als Versicherter, als Arbeitsloser, als Arbeitender in den Mittelpunkt zu stellen, d.h. die soziale Sicherheit zu bieten und zu schauen, wenn eine Medizin notwendig, dass der Zugang sofort gewährleistet ist."

Die erste Rede von Vizekanzler Heinz-Christian Strache

(red)