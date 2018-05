Neun Monate altes Baby verbrüht: Per Heli ins Spital

Furchtbares Unglück in Albrechtsberg an der Pielach am Montag: Ein Baby wurde mit heißem Wasser überschüttet, erlitt schwere Verbrühungen. Zuerst war der Notarzt aus Melk am Unfallort, dann wurde der ÖAMTC-Rettungshubschrauber Christophorus 2 aus Melk nachgeordert.

Der neun Monate alte Bub wurde noch vor Ort erstversorgt und anschließend mit dem Rettungshubschrauber auf die Spezialkinderabteilung des SMZ Ost nach Wien geflogen.

(Lie)