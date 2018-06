Notunterkünfte für die Nacht vorbereitet

Der Bezirk Neunkirchen wurde am Dienstagnachmittag zum Katastrophengebiet erklärt - und die Wetterlage bleibt auch in der Nacht weiterhin angespannt.

Aus diesem Grund bereitet das Rote Kreuz in Scheiblingkirchen, Gloggnitz, Puchberg und Kirchberg Betreuungszentren vor, in denen die Bevölkerung bei Bedarf untergebracht werden kann.

Zudem stehen auch zahlreiche Lebensmittel zur Verfügung. So wurden unter anderem 1000 Liter Getränke, 500 Würstel, 700 Semmeln, 15kg Äpfel und 300 Müsliriegel verladen, die an Betroffene ausgegeben werden können. Die Lebensmittel konnten in kürzester Zeit vom Spar-Markt Gloggnitz zur Verfügung gestellt werden.

Standorte für Regelrettungsdienst erweitert

Im Bezirk Neunkirchen stehen neben 60 Personen auch doppelt so viele Notärzte wie im Normalfall beim Roten Kreuz im Einsatz. Außerdem werden die Standorte für den Regelrettungsdienst erweitert, um im Notfall trotz der schlechten Fahrbedingungen schnell vor Ort sein zu können.

Neben Rettungssanitätern sind auch Katastrophenhelfer und die Hundeführer der Suchhundestaffel Neunkirchen im Einsatz. Zusätzlich sind noch weitere 40 Kräfte über Nacht auf Bereitschaft.





(red)