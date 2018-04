Investor aus NÖ kauft 45-Mio-Hotel in Kitzbühel

Lange Zeit war das Fünf-Sterne-Luxushotel "Grand Tirolia" mit Standort in Kitzbühel inklusive eigenem Golfclub in russischen Händen. Doch so recht laufen wollte das Geschäft nicht.

Die Besitzerin und Milliardärin Elena Baturina, Frau des Ex-Bürgermeisters von Moskau, Jury Luschkow, verkaufte es nun über ihre Stiftung um kolportierte 45 Millionen Euro an einen Investor aus Niederösterreich. Das berichtet die Tiroler Tageszeitung.

Internationaler Betreiber gesucht?

Ob der Niederösterreicher das Hotel selbst betreiben möchte, ist derzeit noch unklar. Laut Tiroler Tageszeitung sei es wahrscheinlicher, dass sich der Neo-Besitzer um einen internationalen Betreiber bemüht.

