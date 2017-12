Auto landet auf den Gleisen, Zug fährt drüber

Schlimmer Verkehrsunfall in Niederösterreich: Ein Auto kam von der Straße ab und landete auf den ÖBB-Gleisen zwischen Fels am Wagram und Etsdorf-Straß. Die beiden Autoinsassen konnten sich in letzter Sekunde retten: Nur kurz später erfasste ein Zug den Pkw und schleifte ihn circa 300 Meter weit, wie "Radio Niederösterreich" berichtet.

Die Zuginsassen blieben unverletzt. Der ÖBB-Streckenabschnitt ist zwischen Hadersdorf am Kamp und Etsdorf-Straß gesperrt. Ein Schienenersatzverkehr ist eingerichtet. Reisende müssen rund 15 Minuten mehr Reisezeit einplanen.

Wie die ÖBB mitteilen, werden die Instandsetzungsarbeiten den ganzen heutigen Tag (26.12.2017) andauern: Die Oberleitung wurde beschädigt. Der betroffene Streckenabschnitt kann erst am Mittwoch wieder von den Zügen befahren werden.

Sind Sie betroffen? Dann schicken Sie uns Ihre Fotos und/oder Ihren Bericht an online@heute.at.

Lesen Sie hier weitere Storys aus Niederösterreich:

Auto kracht gegen Gasthaus: Trauer um toten Lenker ist groß



Bahn-Crash Klosterneuburg: Ein Gleis wieder befahrbar





(Red)