Obdachlos! Ex-Jockey lebte monatelang im Zelt

16 Jahre lang saß Anton Hirt (48) als Jockey fest im Sattel, musste dann aus gesundheitlichen Gründen (Anm.: kaputtes Knie) Jobs als Bühnenbauer machen, dann wurden die Eltern krank, die Mutter starb, Hirt verlor seinen Job und saß plötzlich in Vösendorf (Mödling) auf der Straße.

Bereits im Jänner wandte sich der Ex-Jockey an alle Parteien, schlief mit drei Decken im Auto in der Tiefgarage, damit er bei minus 20 Grad nicht erfriert. „Im Mai zog ich dann in ein Zelt am Campingplatz in Atzersdorf", erzählt der Ex-Sportler.

Michael Liebl und Christian Höbart (FP) zahlten dann Anton Hirt eine Pension, Thomas Fasching von der ARGE Wohnungsvergabe setzte sich stark für den 48-Jährigen ein.

Wohnung ab September

Nach gut verlaufener Knie-OP bekommt Anton Hirt jetzt mit 1. September endlich eine Wohnung. Christian Höbart: „SP-Bürgermeisterin Andrea Stipkovits hat mir im Winter versichert, dass sie sich darum kümmere. Aber ihr war der Bezug einer eigenen Gemeindewohnung („Heute“ berichtete) wichtiger."

Anton Hirt ist dankbar: „Ohne Herrn Fasching und FP wäre ich weiterhin im Zelt.“

(Lie)